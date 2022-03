SERIE C Il Modena ricaccia la Reggiana a -5 e vola verso la Serie B Partita molto complicata a Carrara, la vittoria potrebbe essere la definitiva svolta promozione

Tre punti, e allungo, se sarà decisivo lo sapremo presto, ma questo Modena capace di vincere a Carrara dimostrando che la sconfitta con l'Olbia era stata il classico incidente di percorso, sembra aver centrato la svolta con il ritorno a + 5 e una partita in meno da giocare. Sblocca subito la squadra di Tesser con la Carrarese, sulla punizione di Gerli, esce a vuoto Vettorel, e Silvestri di testa indirizza a rete. Pazzesco quello che succede poco dopo. Tunyov salta tutta la difesa del Modena, servizio per Giannetti conclusione senza portiere, è il compagno di squadra Semprini a salvare i canarini. L'arbitro ferma il gioco segnalando il fuorigioco dello stesso Semprini, o la palla uscita in precedenza. Scampato il pericolo, il Modena da grande, vola sullo 0-2 con la non specialità di Minesso. Colpo di testa preciso, potente sul primo palo. Goal bellissimo proprio perchè non è nemmeno nelle sue caratteristiche. La Carrarese sotto di due ha una reazione d'orgoglio, dopo un paio di parate di Gagno, arriva il meritato goal. D'Auria su punizione Giannetti di testa gira in porta e partita riaperta per soli 10 minuti. Sull'asse Azzi – Minesso il Modena costruisce il definitivo punto esclamativo sulla vittoria e la firma è ancora quella di Mattia Minesso, doppietta per lui e Modena in paradiso. Nel finale altro sussulto Carrarese su azione d'angolo l'ultimo tocco è di Battistella, ma è un gol che vale solo per le statistiche. Allo stadio dei quattro olimpionici azzurri di Carrara, Modena batte Carrarese 3-2.

