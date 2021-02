SERIE C Il Modena rifila un poker alla Sambenedettese Finisce 4-1 per la squadra di Mignani che sale sola al secondo posto

Tutto secondo copione almeno stando alla classifica con un Modena squadra contro la solita incompiuta Sambenedettese tornata nelle mani di Paolo Montero. Bastano 9 minuti ai canarini di Mignani per aprire la scatola. Spagnoli in spaccata porta in vantaggio il Modena in apertura. Chiesto un fuorigioco che non c'è. La Samb va vicina al pareggio: sulla punizione di Botta colpo di testa perentorio di D'Angelo blocca Gagno. Angiulli dalla lunghissima c'è la potenza, difetta la mira. Modena di rimessa e Samb scoperta, l'ultimo tocco è ancora di Spagnoli, si salva in qualche modo la difesa rossoblu.

[Banner_Google_ADS]

D'Angelo rischia una clamoroso autogoal ad inizio ripresa Laborda è molto bravo ad evitare di capitolare sul tocco fortuito del compagno di squadra. Il Modena ha grandi spazi, ma soprattutto l'uomo del momento Mattia Muroni classe 96 fa partire un missile terra-aria che non da scampo a Laborda. Spagnoli si divora il 3-0 ma poco male perchè il tris arriva da li a poco ed è un pasticcio del portiere rossoblu ne approfitta Monachello per chiudere i giochi. Non c'è più partita arriva anche il poker su azione d'angolo e il colpo di testa di Castiglia. I gialli si rilassano e la Samb con Lescano segna il goal della classica bandiera. Al braglia di Modena, Modena batte Sambenedettese 4-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: