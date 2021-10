Il Modena risorge al 90°, Marotta ribalta la Lucchese

Nel momento più complicato, quando tutto sembra perduto, il Modena s'aggrappa a Marotta e per la prima volta in stagione trova una striscia vincente. I canarini fanno bis di successi in fila col 2-1 sulla Lucchese, avanti di un gol e di un uomo fino all'89° e ribaltata, nei 6' che restano, dalla doppietta del centravanti gialloblu. Modena colpito sul più bello di un primo tempo a lungo dominato: già al 3° Gerli triangola in verticale con Armellino e spara dal limite, Coletta respinge plastico. Poi combinazione Bonfanti-Armellino-Tremolada a cercare Minesso, Corsinelli non riesce a chiudere ma la spaccata dell'attaccante non va a buon fine. E ancora punizione di Tremolada che rimbalza a smarcare Bonfanti, la cui botta in libertà centra la traversa.







Finché alla mezz'ora, alla prima vera sortita, la Lucchese va a dama. Tacco di Frigerio a cercare in area Fedato, crollato nel contatto con Pergreffi. Per il rigore è sufficiente, batte proprio Fedato e Gagno s'arrende alla stoccata in buca. E al cambio campo ancora Fedato scatta a destra sul lancio di Corsinelli e va per la doppietta in diagonale, stavolta senza fortuna. Da qui in poi solo Modena, nel bene e nel male: punizione di Di Paola tolta dall'angolo basso da Coletta, quindi, al 72°, Silvestri entra in maniera sconsiderata e scomposta su Semprini e il secondo giallo non glielo toglie nessuno.

Verrebbe da dire pietra tombale sull'incontro, invece inizia il Marotta-show. Cross di Armellino, sponda di Giovannini e il centravanti si guadagna la strattonata di Baldan e il conseguente rigore, da lui stesso trasformato in pari con un'esecuzione impeccabile. Il resto al 95°: ci sarebbe una spinta a centrocampo su Frigerio, che però commette l'ingenuità di bloccare il pallone. Dunque punizione per il Modena, sugli sviluppi Mosti lancia, Armellino fa torre e Marotta sfiora quel tanto che basta per la doppietta da vittoria. E tanto basta, perché alla ripresa tre fischi e tre punti ai gialloblu.