Il Modena scrive la storia

Per la prima giornata del girone di ritorno e l'ultima partita del 2021, il Modena ospita il Grosseto, penultimo in classifica con appena 14 punti. Toscani subito aggressivi e pericolosi con il destro di Cretella che mette i brividi a Gagno. La reazione del Modena con il sinistro di Minesso, fuori di un nulla. Ospiti sempre molto propositivi, bella percussione di De Silvestro, suggerimento sul palo lontano per Scaffidi che non ci arriva per una questione di centimetri. Poco dopo la mezz'ora, padroni di casa in vantaggio.

Progressione sulla sinistra di Azzi che serve Minesso, conclusione respinta ma la palla resta li e Tremolada infila la porta di Barosi. Modena che prova a chiuderla sul finire di tempo, il solito Azzi con un diagonale che esce veramente di un soffio. Secondo tempo e il Grosseto si vede annullare il gol del pareggio, per una posizione di fuorigioco di Scaffidi che lascia più di un dubbio. L'attaccante di Magrini ci riprova poco dopo con un destro a giro che non trova l'angolo lontano.

Fioccano le occasioni, Tremolada per l'inserimento di Azzi, strepitoso l'intervento di Barosi che si salva in angolo. Ad un quarto d'ora dal termine, il raddoppio gialloblu. Puntuale inserimento di Mosti che serve a Scarsella un pallone solo da depositare in rete. Nono centro stagionale per il centrocampista di Tesser, miglior marcatore della squadra emiliana. Il Grosseto non si arrende. A sette minuti dal termine, fallo di Gagno in uscita su Salvi. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Boccardi che fa 2 a 1 ma non c'è più tempo. Il Modena festeggia il Natale con la dodicesima vittoria consecutiva.