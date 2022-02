Il Modena soffre ma vince anche a Viterbo

Viterbese reduce da due vittorie esterne consecutive e con un Volpicelli in stato di grazia. L'ex attaccante del Matelica è già in doppia cifra con 11 gol realizzati. Numeri che confermano che quella in terra laziale, è una trasferta da prendere con le molle per la capolista Modena. Tesser si affida a Mosti e Tremolada, a supporto dell'unica punta Samuele Longo. Ed è proprio del centravanti gialloblu, la prima opportunità della partita, Fumagalli d'istino si oppone in angolo. Poco dopo, bella giocata di Mosti che mette al centro per il tentativo di Longo che non ci arriva per un nulla. Si vede anche la Viterbese con il tiro cross di Megelaitis che mette i brividi alla retroguardia ospite. Sul finire di tempo, suggerimento di Urso per la girata di Polidori che non trova il bersaglio. Ottima la prova dei padroni di casa che tengono testa al quotato avversario. Il Modena prova a fare la partita ma i padroni di casa sono sempre pericolosi in contropiede. Ripartenza di Volpicelli per il solito Polidori, conclusione debole e nessun problema per Gagno. Tesser si gioca le carte, Ponsi, Duca e Ogunseye con Azzi nel ruolo di trequartista. L'occasione più nitida però, capita sui piedi di Volpicelli che fa tutto bene, Gagno è battuto ma Ponsi si immola e salva porta e risultato. La sfida si decide a 4 minuti dal termine. Giocata di Azzi in area di rigore, Iuliano gli frana addosso e il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il penalty. Dal dischetto Ogunseye non sbaglia. Palla sul palo interno e nulla da fare per il portiere Fumagalli. La Viterbese esce tra gli applausi ma per il Modena sono tre punti fondamentali nella volata verso la serie B.