SERIE C Il Modena stacca la Reggiana e vede la B A 7 giornate dalla fine la squadra di Tesser piazza l'allungo decisivo vincendo a Carrara e approfittando della sconfitta della Reggiana a Lucca. Martedi turno infrasettimanale

Vittoria al termine di una sfida bella, intensa contro una Carrarese che ha giocato una grande partita ma non è bastata per fermare la voglia di rivincita della capolista. La scorsa settimana con l'Olbia si era interrotta una striscia positiva lunga 21 partite e la Reggiana aveva riaperto tutto. La toscana, trasferta a Lucca per la Regia, a Carrara per il Modena, ha rimesso le cose come stavano: Reggiana che torna a -5 ma con l'aggravante che le partite alla fine sono solo 7.

Modena più vicina alla serie B e con un calendario, stando alla classifica, nemmeno troppo proibitivo: Siena, Vis Pesaro, Ancona, Pistoiese, Imolese, Gubbio e Pontedera le avversarie da affrontare. Bella la lotta per il terzo posto con Cesena 55, Entella 52 e Pescara 50. I bianconeri di Viali sono stati capaci di andare a prendersi 3 punti in casa di una Pistoiese in serie utile da 6 turni. Il Pescara avvicina l'Entella che non va oltre al pareggio con l'Imolese. Ed è un punto importantissimo per i rossoblu di Fontana in chiave salvezza. Un punto che arriva con una grande del campionato come l'Entella e che vale ancora di più considerando la concomitante sconfitta del Grosseto a Pesaro che relega i maremmani all'ultimo posto in classifica. Martedì turno infrasettimanale con il programma della 32° dove spicca il match che vale il terzo posto tra Pescara – Cesena.

