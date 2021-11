SERIE C Il Modena vince ancora, battuta 2 a 0 la Carrarese Il Modena gioca quasi tutta la partita in inferiorità numerica ma riesce ugualmente a conquistare tre punti pesantissimi. Al Braglia decidono i gol di Armellino e Azzi

Tesser si affida a Minesso unica punta con Mosti e Tremolada a sostegno. Toto Di Natale risponde con la coppia d'attacco formata da Doumbia e Galligani. Comincia forte il Modena che al sesto minuto è già in vantaggio. La firma è quella di Armellino che di sinistro infila la porta di Vettorel. Bravo il centrocampista degli emiliani nel saltare due avversari e mettere il pallone nell'angolo lontano. L' avvio è tutto dei padroni di casa. Sinistro di Minesso, Vettorel si salva in due tempi. Poco dopo, sforbiciata di Scarsella ma rete annullata per evidente posizione di fuorigioco del centrocampista di Tesser. Poi è la volta di Tremolada che dopo un'azione personale, centra in pieno la traversa. Quando sembra tutto fin troppo facile, il Modena resta in 10 uomini. Fallo di reazione di Minesso su Kalaj, l'arbitro non ha dubbi ed espelle l'attaccante gialloblu. Ingenuità di Minesso che poi si scusa con i tifosi. Poco prima del riposo, ci vuole un grande intervento di Gagno per dire di no al destro di Battistella.

Portiere emiliano protagonista anche ad inizio ripresa quando si oppone in rapida successione, a due conclusioni dalla distanza della squadra toscana. Il Modena soffre ma al minuto 76 avrebbe la possibilità di chiudere la partita. Khailoti interviene cosi su Azzi e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Mosti che centra il palo alla sinistra di Vettorel. Fioccano le occasioni. Baroni da ottima posizione non trova la porta avversaria. La Carrarese potrebbe pareggiare a cinque minuti dal termine ma Doumbia mette incredibilmente alto. A pochi secondi dal triplice fischio finale, la squadra di Tesser sigla il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Carrarese e con il portiere Vettorel nell'area avversaria, nasce un contropiede che Azzi concretizza con il definitvo 2 a 0. Quarta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime sette giornate per un Modena che si candida come pretendente alla vittoria finale.

