SERIE C Il Modena vola e vince anche a Siena (1-2)

Il Modena è già grande, il Siena ancora no. Gli emiliani conquistano al Franchi la quinta vittoria consecutiva e in attesa dell'impegno del Cesena lo scavalcano. Match bloccato, tra formazioni esperte. Ma lo squillo è ospite, male la difesa toscana su Azzi che si ingamba, si accentra e spara: solo esterno rete. Il gol del vantaggio arriva prima dell'intervallo con una bella azione in verticale dei canarini, Armellino cicca clamorosamente una palla solo da spingere, ma la difesa non pulisce e Tremolada ci arriva col sinistro. Una volta stappata, la partita si mette in discesa per i canarini che possono controllarla concedendo al Siena occasioni col contagocce. In una di queste Varela se ne va di forza, ne salta due e mira l'angolo alto.

Tutto bello, ma solo quasi gol. E scampato il pericolo, d'autorità, il Modena raddoppia. Mosti se ne va in verticale, Azzi la mette dentro con la panchina senese a chiedere il fuorigioco, il Direttore Perinetti si fa espellere. Dopo le proteste il Siena ha il merito di non mollare la presa e di ritornare subito in partita. Varela ruba e mette in moto Disanto. Gran conduzione della palla, mira e giro morbido sul palo lontano. Squadre stanche e lunghe, emiliani con vista sul tris: Azzi per Mosti, prima rimpallo e poi alto. In pieno recupero rischio della neo seconda della classe. Non bene la difesa, la palla della felicità arriva a Caccavallo che la brutalizza con un controllo assurdo e per il Siena sarà per la prossima.

