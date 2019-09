Il Modena vola, il Rimini rallenta

Modena-Rimini 4-2

Gol e spettacolo al “Braglia” dove il Modena conquista la seconda vittoria consecutiva, quarto risultato utile per la squadra di Zironelli Nel Rimini, Cioffi sceglie Sala al posto di Scotti mentre i padroni di casa schierano Tulissi e Sodinha a ridosso di Ferrario. Al centravanti gialloblu basta un quarto d'ora per sbloccare il risultato. Posizione regolare di Ferrario e destro sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio del Modena. Sette giri di lancette ed arriva il raddoppio. Pezzella lavora un bel pallone sulla trequarti e serve Sodinha che di sinistro infila la porta del Rimini. I biancorossi non demordono e prima dell'intervallo riaprono la partita. Suggerimento di Candido per la battuta sporca ma vincente di Gerardi.

Il centravanti del Rimini concede il bis ad inizio ripresa. Pennellata di Palma per lo stacco puntuale e preciso di Gerardi che insacca il 2 a 2. Il Rimini fa la partita ma il Modena torna in vantaggio con De Grazia, bravo ma sopratutto fortunato nel trovare la deviazione che mette fuori causa il portiere biancorosso. De Grazia che invece si prende tutto il merito del quarto gol gialloblu. Prima salta l'avversario diretto e poi lascia partire un gran sinistro che s'infila nell'angolo basso.

Il Modena sale a nove punti in classifica mentre il Rimini finisce in 10 per il doppio giallo a Montanari.