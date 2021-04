COPPA DI FRANCIA Il Monaco supera il Metz ed è ai quarti di finale

Il Monaco batte ancora il Metz, ma se il 4-0 di domenica in campionato è stata pratica comoda, per accedere ai quarti di finale di Coppa i monegaschi hanno avuto bisogno di ricorrere ai calci di rigore. Martins ci prova subito al secondo minuto 2. I padroni di casa tengono palla, ma faticano a trovare spazi nell'ordinata difesa ospite. Fofana respinto da fuori dal portiere Oukidja al rientro dopo le quattro partire di squalifica. Di là sollecitato anche Majecki che si arrangia in due tempi. Ripresa e Monaco ad un passo dal vantaggio, Gelson Martins si butta nello spazio, ma è ancora una volta il portiere del Metz a mettere la pezza e chiudere tutto con un grande intevento. Volland con l'esterno, conclusione morbida e niente. Mentre il contropiede del Lille fa tremare lo stadio Louis II: colpo di testa a fil di palo. Scampato il pericolo il Monaco attacca a testa bassa, il controbalzo di Jovetic sbatte sulla traversa. E così si arriva al termine e si giocano supplementari con squadre stanche e poche occasioni. Il verdetto è rinviato ai calci di rigore: fatale al Metz l'errore di Maiga. Il gol di Jovetic porta il Monaco ai quarti di finale.

