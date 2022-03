SERIE C Il "Monday Night" è Cesena-Reggiana

Per la Reggiana è un bivio, per il Cesena un'occasione. Con il Modena che corre, una mancata vittoria della Regia saprebbe di via libera per la capolista e di secondo posto per i granata. Per il Cesena, il posticipo è un'occasione: nella giornata in cui perde l'Entella e pareggia il Pescara, i bianconeri pure ad andamento lento hanno conservato il terzo posto e con un colpaccio si troverebbero nella insperata possibilità di guadagnare un po' di margine sulle inseguitrici. Oltre 5000 i presenti, in un Manuzzi ancora lontano dai numeri pre covid nel quale però il Cesena comincia a sentirsi meno solo. Tante le assenze tra i padroni di casa e Viali da una rimescolata alle alternative. Niente Calderoni, Mulè, Rigoni e niente Candela convocato in Under 21. E poi gli acciaccati Brambilla e Caturano buoni al massimo per la panchina. Bortolussi al centro dell'attacco supportato da Pierini e l'enigmatico Frieser la soluzione più probabile. Dietro con Ciofi dirottato a destra, sarà Pogliano centrale con Gonnelli. La Reggiana senza Rosafio e lo squalificato Luciani ha l'enigma davanti. Lanini, Arrighini e Zamparo in tre per due posti. All'andata fu uno zero a zero bellissimo tra due squadre in salute che oggi invece in salute non lo sono.

