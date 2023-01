Il Montervarchi rimonta la Fermana, ma è ultimo (1-1)

La Fermana fallisce il salto di qualità, il Montevarchi scende all'ultimo posto. Fermo passa poi si ferma. Punizione di Giandonato, si apre la barriera e Giusti non la vede sbucare facendo brutta figura. Subito dopo il vantaggio i padroni di casa provano un paio di volte il colpo di KO. Ma non riuscendo a raddoppiare si mettono forse troppo in fretta a protezione del minimo vantaggio. E allora Montevarchi rialza la testa e sente che si può fare. La mette Amatucci, Cerasani sbuca di giustezza, ma il suo piattone è morbido e viene murato. Ancora Cerasani si libera tenendo e poi scarica fuori il tirocross. Prima dell'intervallo il pari, casuale e meritato. Dall'angolo Rovaglia si gira e col tacco indovina la mandrakata dell'1-1. Poco nel primo e meno nel secondo tempo. Giandonato alto da fuori. E sempre Giandonato prova la "pernambucanata" su punizione. Palla che si abbassa e Giusti ci mette i pugni. Si spegne l'azione dei padroni di casa con questa telefonata di Maggio a giusti. E nel finale il Montevarchi si trova due palle per farla tonda. Rovaglia fa bene il movimento, ma non tira. E poi il contropiedone dall'ultimissimo secondo: Sorgente si invola per il colpaccio, ma il miracoloso recupero di Eleuteri vale più di un gol. Finisce 1-1 e tutti a chiedersi a chi serve di meno.