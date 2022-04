SERIE C Il Montevarchi demolisce il Cesena (4-0)

Sarà che pensa alla imminente rivoluzione estiva, che ha perso gambe e idee, fatto sta che a Montevarchi il Cesena non ci va. I toscani calano un meritato poker che li avvicina di parecchio alla salvezza diretta, mentre il terzo posto dei bianconeri torna fortemente in discussione. I toscani la aprono con la sponda di Gambale per Lischi e il gol dell'1-0 dal quale comincia un coast to coast che arriverà fino oltre il 90'. Sempre Montevarchi sugli evidenti imbarazzi bianconeri: Gambale prima ruba a Steffè, poi sulla sponda di Barranca va a chiudere sul secondo palo per il meritatissimo raddoppio. Prima dell'intervallo ci sarebbe anche il tris quando Gambale si invola, salta anche Nardi, ma Allievi fa una corsa e prolunga l'agonia. Ripresa come sopra: Lischi la mette, Gambale devia, ma non abbastanza. I padroni di casa dispongono a piacimento di avversario e partita, Mercati va in orizzontale e calcia alto.

Non riuscendo mai ad attaccare la porta avversaria, il Cesena prova a fare con la sua. Ardizzone l'angolo lo prenderebbe, Nardi nega l'autogol. L'ultimo quarto d'ora non direbbe altro, serve solo a completare il naufragio romagnolo. Jallow ruba palla e innesta una marcia sconosciuta ai camminatori avversari: il tris è servito. Di là accenno bianconero con Ardizzone che sbaglia il tiro e diventa un passaggio per Pittarello. Che nel dubbio si fa pescare in fuorigioco. E Carpani invece mira l'angolo di un trionfo che sa di salvezza diretta, mentre il Cesena torna a casa ancora terzo, ma con troppi interrogativi a cui dare risposta di qui a giovedì.

