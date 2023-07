Il Monza riparte ricordando Berlusconi

Un mese e mezzo dopo l'ultima volta, la prima senza Berlusconi, il Monza riaccende i motori. Lo fa in Val Camonica segnando 11 gol ai dilettanti della Nuova Camunia. E' un allenamento per i ragazzi di Palladino che alla fine vanno a segno 11 volte e bagnano la nuova stagione con la rete di Birindelli, esattamente come un anno fa. Mattatore del match Mirko Maric già in ottima condizione e autore di 4 centri. E se i tifosi vogliono ricominciare il grande sogno da una parte, soffrono contestualmente per l'incertezza di un futuro che la sola presenza di Adriano Galliani non garantisce. E comunque fin dalla gestazione di questa nuova stagione emerge la continuità di un progetto tecnico nato per consolidare il Monza stabilmente in serie A ed eventualmente lasciarlo a chi ha forza economica ed entusiasmo per alzare il tiro. Al momento si lavora sottotraccia mentre sul campo si vede la mano di Palladino, altra invenzione di Adriano Galliani, in rampa di lancio per una big.