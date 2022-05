Il Nantes vince la Coppa di Francia

Il Nantes torna ad alzare la Coppa di Francia. Lo fa 22 anni dopo l'ultima volta con un rigore di Blais, contro il Nizza favorito eppure mai pienamente dentro la partita. Dopo una fase di studio, il match si apre: Amin Gouri ha la palla buona, ma se la allunga troppo favorendo l'intervento in uscita bassa del portiere. Stessa cosa quando tocca al Nantes, Blais non è preciso quanto lo sarà in apertura di ripresa. Bastano infatti appena 15 secondi ai gialli per decidere la finalissima. Un cross viene intercettato col braccio da Boudaoui e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Blais si carica tutto sulla spalla e sceglie la botta centrale. Che lo premia. Spalle al muro, il Nizza si gioca il tutto per tutto e crea occasioni per arrivare al pari. Ma in contropiede il Nantes continua a pungere, evitando di chiudersi a protezione del risultato e cercando dove possibile di alleggerire la pressione. Quando il Nizza stringe l'assedio, ci pensa Lafont. Provvidenziale due volte l'ex portiere della Fiorentina nel negare l'1-1 ai rossoneri. E così il fischio finale sa di liberazione e di Europa che il Nantes conquista dopo 18 anni di assenza.