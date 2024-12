SERIE A Il Napoli cade in casa con la Lazio, Atalanta sola in vetta L'eroe della serata è Isaksen che capitalizza nel modo migliore una delle poche occasioni da gol

Il Napoli cade in casa con la Lazio, Atalanta sola in vetta.

Il Napoli dice addio alla vetta della classifica. Sconfitta al Maradona dalla Lazio per 1 a 0, che giovedì scorso aveva eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia, la squadra di Conte lascia il primato provvisorio all'Atalanta e mantiene un punto di vantaggio sulla stessa Lazio, oltre che su Inter e Fiorentina che devono però recuperare la partita interrotta per il malore a Bove. L'eroe della serata è Isaksen che capitalizza nel modo migliore una delle poche occasioni da gol costruite dalle due squadre nel corso della partita.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: