SCUDETTO Il Napoli è Campione d'Italia; una città in festa

Napoli in Paradiso. Dopo 33 anni il club partenopeo è campione d'Italia, per la terza volta nella sua storia. Un primato frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e appena 3 sconfitte. Il passo decisivo ieri sera a Udine, dove i ragazzi di Spalletti pareggiano 1-1 grazie alla rete di Victor Osimhen, che risponde al gol in apertura di Lovric. Per Spalletti si tratta del primo scudetto in carriera. A festeggiare è una città intera, a partire dallo stadio Maradona dove i tifosi erano accorsi per seguire la partita sui maxi-schermi; gioia ed emozione tra il pubblico sulle note di 'Napule e'' di Pino Daniele. All'esterno dello stadio, non sono mancati i fuochi di artificio che hanno illuminato a giorno la città mentre per le strade caroselli di tifosi stanno festeggiando con fumogeni. Purtroppo non sono mancati incidenti: un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile. Altre sette persone - il bilancio è provvisorio - sono rimaste ferite durante i festeggiamenti per lo scudetto.

