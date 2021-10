Il Napoli non molla il Milan: battuto 3-0 il Bologna

Il Napoli incanta e risponde al Milan. Nel posticipo che chiude la 10^ giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte 3-0 il Bologna e raggiunge i rossoneri in vetta alla classifica a quota 28 punti. Al Maradona tutto facile per gli azzurri. Fabian Ruiz (18') sblocca la gara con un sinistro preciso dal limite, poi Insigne arrotonda il risultato con due rigori (41' e 62') e chiude il match. Nona vittoria in dieci partite degli azzurri, che prima della sosta possono contare su un calendario più agevole del Milan (Salernitana e Verona contro Roma e Inter dei rossoneri) e su un Osimhen scatenato.