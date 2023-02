Il Napoli non si ferma: 0-2 al Sassuolo e vola a +18

Il Napoli liquida la pratica Sassuolo (20/a vittoria in A su 23 gare giocate) e ora può concentrarsi sull'Europa. Spalletti, alla panchina numero mille, può essere più che soddisfatto per lo stato di forma della squadra e in particolare dei suoi fuoriclasse Oshimen (un gol e un palo) e Kvaratshkelia (una rete) che hanno permesso al Napoli di andare al riposo con un rassicurante doppio vantaggio. Il Sassuolo ci ha provato ma non è stato nemmeno fortunato: Laurientè ha colpito il palo subito dopo la prima rete partenopea e solo un fuori gioco millimetrico ha impedito allo stesso giocatore francese di accorciare al 43'.