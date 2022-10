Il Napoli ospite l'Ajax e vede gli Ottavi

Lo stadio pieno, una squadra che vola in Champions e in campionato. Un avversario maltrattato a domicilio non più tardi di una settimana fa. Ha tutto il Napoli per regalare e regalarsi una notte speciale, quella che a meno inattese e sgradite sorprese conferirà agli azzurri il pass per gli ottavi. Anche perché la qualificazione anticipata può regalare a Spalletti il privilegio di concentrarsi sul campionato, almeno fino alla lunga sosta mondiale. E questo indipendentemente da quello che succederà stasera tra Rangers e Liverpool. Sarà in gran parte il Napoli visto all'andata. Non Rrhamani, che, infortunato lascia a uno tra Juan Jesus (favorito) e Ostigard. Davanti Lozano dal primo minuto per Politano. Fin qui il campo e le cose belle, ma Napoli-Ajax si è aperto con un bruttissimo episodio. Quattro tifosi olandesi sono stati aggrediti ieri sera, per tre di loro sono state necessarie le cure in ospedale. C'è chi parla di una lite scoppiata nei pressi di una trattoria, chi di un vero e proprio agguato. Il più ferito se la caverà in 15 giorni.