AMICHEVOLI ESTIVE Il Napoli pareggia con la Spal Nella ripresa di vedono le stelle Osimhen e Kvaratskelia

Il Napoli pareggia con la Spal.

Osimhen, Kvaratskelia, Politano. Raspadori, no Puletto. In mezzo alla star del Napoli emerge Filippo Puletto: l'attaccante 19 anni, numero '10' della Spal Primavera, calcia direttamente su punizione da centrocampo e sorprende Meret. Un gol incredibile e non c'era miglior occasione di questa amichevole in Val Di Sole per farsi conoscere. Quelli di Garcia, creano un infinità di palle senza riuscire a trovare la porta. In questo periodo l'importante ed esserci la mira verrà aggiustata, nulla di cui preoccuparsi.

Il Napoli trova il pareggio con Anguissa servito da Zielinski e velo di Osimhen Mario Rui è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Per il Napoli si è trattato del secondo e ultimo impegno nel ritiro a Dimaro, che si chiuderà il 25 luglio.

