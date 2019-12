Il Napoli vince a Sassuolo: Gattuso boccia il primo tempo, rabbia De Zerbi

Nel posticipo di Serie A il Napoli ha ritrovato una vittoria che, in A, gli mancava dal 19 ottobre: 2-1 in rimonta sul Sassuolo, steso al 94° dall'autogol di Obiang. Un risultato che non rispecchia quanto visto in campo, sottolineano Gattuso, che definisce inguardabile il primo tempo dei suoi, e De Zerbi, che lamenta lo scarso cinismo della squadra.