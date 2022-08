SERIE A Il nazionale belga Charles De Katelaere è un giocatore del Milan 32 milioni + 3 di bonus il costo del suo cartellino per un giocatore di 21 anni

Nato a Bruges il 10 marzo 2001 dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di debuttare in prima squadra nel settembre del 2019. Charles De Ketelaere è un mancino, capace di ricoprire più ruoli. Quello dove si trova maggiormente a suo agio è trequartista a ridosso delle punte. 26 goal per lui in 120 gare complessive giocate nel Bruges, con la Nazionale è andato a segno proprio contro l'Italia in Nations League. Primo giorno da rossonero per lui, dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027. Pagato 32 milioni di euro + 3 di bonus, un esborso pesantissimo per i tempi che corrono nel calcio italiano, segno che il Milan crede totalmente in questo ragazzo che percepirà un ingaggio di 2.5 a stagione a salire. Trattativa estenuante e lunghissima per portarlo a vestire il rossonero con la maglia numero 90, derby già cominciato, manca un mese esatto con il connazionale Lukaku che indosserà lo stesso numero. Trattativa, cominciata nell'agosto del 2021 dopo la segnalazione dell'ex difensore rossonero oggi talent-scout Dario Simic. Da quel momento un corteggiamento prolisso per chiudere definitivamente dopo aver evitato le lusinghe di PSG e Leeds. Profilo da Milan. Non c'è ormai più alcun dubbio che la società rossonera abbia cominciato già da tempo a guardare con la lente di ingrandimento la carta di identità, e i fatti, stando anche ai risultati, cominciano a dar ragione.

