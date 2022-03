COPPA DI FRANCIA il Nizza spegne il sogno del Versailles Prima contro quarta divisione francese in Coppa Di Francia il Nizza vince 2-0 sul Versailles e vola in finale dopo 25 anni

il Nizza spegne il sogno del Versailles.

In Francia può ancora accadere di vedere una semifinale di Coppa tra una formazione terza in Ligue 1 e una prima in classifica ma in quarta divisione. Tre categorie di differenza che nel primo tempo non si sono viste, poi alla lunga la miglior qualità è emersa. Qualità mostrate in particolare dal 22 enne Amine Gouiri, della serie 'consigli per gli acquisti'. Primo goal che arriva ad inizio ripresa, sull'attaccante c'è poca pressione da parte della difesa del Versailles e la stoccata sotto l'incrocio dei pali vale il vantaggio Nizza. Il secondo goal porta la firma di Dolberg, grazie a un numero di Gouiri. Prende palla a centrocampo, punta, sterza e salta il primo difensore, poi con una magia ne mette fuori causa tre, la tocca per Dolberg e il Nizza prenota Parigi dopo ben 25 anni. Goal al 90' di Gouri (22 anni, classe 2000). Nel finale anche una traversa per il Nizza ma sarebbe stata una lezione troppo pesante per i ragazzi del Versailles. Il Nizza attende l'avversario che scaturirà stasera dall'altra semifinale quella tra Nizza e Monaco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: