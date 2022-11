Il Padova batte il Gubbio al novantesimo e vola ai quarti di finale

All'Euganeo si affrontano due squadre deluse dai recenti risultati in campionato. Per il Padova sconfitta interna con la Pro Sesto, per il Gubbio ko al Barbetti con la Recanatese. La Coppa Italia dunque per ritrovare fiducia e soprattutto una vittoria che vale i quarti di finale. Caneo si affida a Bifulco e Gagliano a ridosso dell'unica punta, De Marchi. Braglia risponde con Bulevardi, a sostegno di Vazquez. Prima opportunità per i padroni di casa con il diagonale di Gagliano che trova l'opposizione di un attento Di Gennaro.

Ci prova anche Bifulco, Di Gennaro dice ancora di no. Doppia occasione per il Padova al venticinquesimo. Prima il tentativo di Germano respinto da Signorini, poi la conclusione di Gagliano deviata da un giocatore rosso-blu. Ospiti per due volte pericolosi sul finire di tempo.

Francofonte dal limite cerca l'angolo lontano, Zanellati è bravo nel deviare in angolo. Suggerimento di Bulevardi per Vazquez che si presenta tutto solo davanti al portiere ma sciupa cosi. Secondo tempo, dentro Cretella per Busellato. Il giovane centrocampista si presenta con un gran destro al volo, fuori di un nulla. Cretella ci riprova poco dopo, Di Gennaro respinge con Bifulco che deposita in rete, gol annullato per la posizione di fuorigioco di De Marchi.

La palla gol più nitida, al minuto 78 ma Cretella da ottima posizione, calcia debolmente. La sfida si decide nei minuti finali. Prima il Gubbio con Vazquez che arriva con un attimo di ritardo sul traversone di Tazzer. Sul versante opposto, angolo di Radrezza per il colpo di testa vincente di Monaco. Al novantunesimo, il difensore biancoscudato regala gol e qualificazione al Padova. La squadra di Bruno Caneo affronterà nei quarti di finale, la vincente di Rimini - Vicenza.