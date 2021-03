SERIE C Il Padova è in fuga verso la B Nel big match di giornata battuto l'ambizioso Perugia (1-0)

Se il campionato non è ancora stato deciso, adesso una favorita chiara c l'ha. E' il Padova che vincendo lo scontro diretto col Perugia si stacca in avanti di ben 6 punti anche se il Sud Tirol deve ancora giocare e lo stesso Perugia ha due partite in meno. Subito i biancoscudati pericolosissimi. Rossettini si avvita di testa e sbatte sul palo. Sofferenza Perugia e ancora capolista vicina al gol con la sponda di Della Latta per Firenze, tutto finisce con un angolo. Volano complitoni tra le rispettive panchine: i più infuocati sono Sogliano e un componente dello staff di Caserta che rimediano due rossi. Sul campo invece il Perugia mette fuori la testa con la punizione di Burrai che, deviata, entra nella disponibilità di Vannucchi. Il tempo si chiude col momento migliore degli umbri. Favalli ci prova, Vannucchi si arrangia prima di essere fallosamente travolto da Melchiorri.

Ripresa, la gara è testa ed equilibrata, le squadre si annusano e si squadrano in attesa del famigerato episodio. Diventa una cosa tipo "Il primo che segna vince". E quindi vince il Padova. Germano crossa, Della Latta fa la sponda e Firenze gira dentro. E' un gol che forse non decide il campionato, ma lo indirizza. Il Perugia la palla per rimetterlo in piedi ce l'ha. Sul cross di Minesso Elia prolunga e Murano non ci arriva a due passi da Vannucchi. In pieno recupero con le energie che vengono meno è Fulignati a far l'ultima parata, ma tutto per il Padova finisce in gloria. O in B.

