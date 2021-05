SERIE C PLAY OFF Il Padova ha un piede e mezzo in semifinale battuto il Renate 1-3 con tripletta di Chiricò Il Padova batte il Renate 1-3 e il ritorno all'Euganeo appare una formalità

Torna in campo il Padova dopo circa un mese e quella di Mandorlini è un'autentica prova di forza. Inizio con il brivido quando Rossettini appoggia una comoda palla all'indietro per Andrea Dini, l'ex San Marino si produce in un dribbling azzardato, Galuppini gli soffia la sfera e di giustezza colpisce in pieno il palo e palla tra le braccia del portiere del Padova che tira il classico sospirone di sollievo. Dal possibile 1-0, si passa allo 0-1. Jelenic fa la freccia a sinistra, poi mette un radente al centro dove irrompe Chiricò e con il sinistro scarica dentro: Gemello non può nulla.

Il raddoppio del Padova tra le proteste del Renate: angolo di Chiricò, la difesa respinge, la palla è gestita da Rada che subisce una spinta da Hrajech, l'arbitro lascia correre, cross sul secondo palo dove c'è ancora, c'è sempre Cosimo Chiricò e con il sinistro fa doppietta e indirizza partita e qualificazione. Nel finale di tempo, Dini si riscatta ampiamente con un volo sulla conclusione di Ranieri. Poi ad inizio ripresa quel sinistro li, questa volta su punizione.

E' ancora Cosimo Chiricò, e Padova con un piede e mezzo in semifinale. Tripletta, e pallone a casa per il brindisino di Mesagne. Dall'altra parte ancora un legno questa volta colpito dall'albanese Kabashi su punizione. Il gol della bandiera per il Renate arriva a tempo scaduto su rigore per il fallo di Germano su Rada e la realizzazione di Kabashi. Allo Stadio Città di Meda, Padova batte Renate 3-1

