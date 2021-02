SERIE C Il Padova in volo con Chiricò Fermana battuta 1-0

La qualità tascabile lancia il Padova, ancora un assolo al violino di Cosimo Chiricò per la regola del 2 (seconda presenza, secondo gol, seconda vittoria consecutiva). Il vantaggio veneto arriva dopo 18 minuti, Cissè porta palla e arma appunto l'ex ascolano che controlla, finta e la mette sul palo lontano con un sinistro che gira benissimo. La Fermana reagisce, per dire, con Cais probabilmente in smart work a tirare da casa sua. Di là sempre l'imprendibile Chiricò: punizione tagliata con Ginestra bene, ma in due tempi. L'occasionissima ospite per un pari mai così vicino è in contropiede, Mordini sradica palla e si invola, Cais solissimo invoca la palla dell'1-1 ma una botta di egoismo salva il Padova che poi potrebbe anche chiuderla, il rimpallo favorisce Germano che salta anche Ginestra e poi si impalla al momento di metterla dentro.

Ripresa, la Fermana continua a restare a galla, Bifulco sfida e fuorigioco e si infila, la palla va larga di poco. Anche il Padova la tiene in bilico, Chiricò va per il pallone d'oro, ma si ferma alle selezioni. Match aperto, Fermana poco propensa alla resa, punizione e rimpallo, Neglia non inquadra la porta. Ai marchigiani manca la gamba per il finale, e la qualità del Padova raffredda le idee fermane. Ginestra vola sulla sberla di Ronaldo. E in pieno recupero dall'ultima mischia il Padova recupera e schizza in contropiede, Firenze macina campo, poi stanchissimo decide di tirala. Incredibile, ma fuori. E solo il triplice fischio frena la reazione di Mandorlini.

