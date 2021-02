Il Padova rimonta il Sud Tirol (1-1)

La frenata prolungata del Sud Tirol (vincente una sola volta nelle ultime 4) fa bene al Padova che al Druso rimonta e fa pari. Pari che va benissimo a Mandolini dopo quattro successi consecutuvi. Veneti intraprendenti in avvio, Germano la mette bella bella, Bifulco prende l'anticipo e non la porta. Sempre sui cross i pericoli maggiori, Kresic colpisce e la difesa pulisce. Si vede Bolzano, Rossettini rinvia pigro, Voltan lucida il cannone, ma non lo abbassa. Il Sud Tirol passa, orchestrando il contropiede perfetto. Fink fa quasi un coast to coast prima dello scarico a Voltan. Controllo, rientro, palla nell'angolo. Tutto davvero molto bello. E' il momento migliore per il Tirolo che prova anche il colpo del ko, ma è tutto fermo per una carica su Vannucchi.







Ripresa, si gioca praticamente a una porta. Chiricò controlla e Tait rischia tutto, palla piena. Gli ospiti calciano 9 angoli nel solo secondo tempo, Poluzzi è super sull'incornata di Della Latta. Altro giro altro regalo, Ronaldo per il solito Della Latta. Altro grande stacco e palla fuori di un capello. Lampo tirolese con mugugno. Fischnaller scappa via e Kresic lo affronta tra la spallata e il bodycheck. Per l'arbitro buona la prima e tutto regolare. Di là, solito schema: cross e testa, questa volta di Curcio, vincente. E' il pari che il Padova ha rincorso e anche meritato. Il Sud Tirol avrebbe un'altra bella palla, brutalizzata però dal rivedibilissimo Greco. Il punto fa bene a Mandorlini, meno a Vecchi che non vince più.