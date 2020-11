IL Padova si riprende la vetta, la Triestina esonera Gautieri

Il Padova si riappropria della testa della classifica seppur in coabitazione con il Sud Tirol. Sblocca Ronaldo anche se l'azione è viziata da un probabile fallo dello stesso su D'Eramo. Nicastro di testa raddoppia quando è da poco trascorso il primo quarto d'ora. Vis Pesaro completamente aperta e Padova che segna il terzo goal ancora con Nicastro doppietta per il centroavanti salito a quota 7. La formazione di Daniele Di Donata prova a riaprire i giochi allo scadere di frazione: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa realizza Gennari. Tornano 3 lunghezze di distanza quando Bifulco fa tutto da solo senza pressione la formazione di Mandorlini allunga con il la serpentina del 23enne Alfredo Bifulco. La gara diventa un flipper quando De Feo indovina l'angolo giusto e Vis che si riavvicina nuovamente. Padova, in confusione quando la Vis si riporta a – 1 su rigore sempre con De Feo autore di una doppietta. Ci sarebbe anche il tempo per compiere l'impresa ma a spegnere definitivamente le speranze pensa Curcio. Il goal manda su tutte le furie la panchina della Vis e l'arbitro prima di certificare la vittoria del Padova distribuisce cartellini rossi un po' a tutti. Allo stadio Euganeo di Padova, Padova – Vis Pesaro 5-3.

Il pareggio di Carpi costa la panchina a Carmine Gautieri, alla Triestina arriva Bepi Pillon. Lodi porta avanti su calcio di rigore l'alabarda, braccio di Gozzi secondo il direttore di gara. Sempre su rigore, per ipotetico fallo di Giorico su Biasci, molto dubbio anche questo calcio di rigore, il pareggio del Carpi con lo stesso Biasci che raggiunge quota 5 in classifica capo cannonieri. Il Carpi troverebbe il vantaggio quando Bellini calcia verso la porta, Maurizi viene giudicato in fuorigioco anche se si trova all'interno della porta, forse c'è un tocco dello stesso Maurizi. Triestina nuovamente in vantaggio con Tartaglia di testa. Goal no goal, l'impressione è che Pozzi non riesca ad evitare che la sfera superi la linea, ma anche qui grandi proteste. Nessuna contestazione sul goal di Giovannini. A Carpi, Carpi – Triestina 2-2. In parità anche il derby marchigiano Fermana – Triestina. Avanti la formazione di Antonioli con il bel goal di Boateng. Passano solo 70 secondi e Calcagni la pareggia. A Fermo, Fermana – Matelica 1-1.