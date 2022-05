SERIE C Il Palermo batte l'Entella in trasferta e vede la Final Four Quarto successo fuori casa consecutiva per la squadra di Silvio Baldini. A segno Luperini, Brunori per i rosanero e Merkaj per la Virtus Entella

Al Barbera servirà un'impresa ad una Virtus Entella con un piede fuori dai play off. Sabato nel retour match i liguri dovranno vincere con due gol di scarto per restare dentro. Brunori pericoloso in apertura con il destro a fil di palo. Le partite soprattutto queste vivono di episodi. Il portiere del Palermo, Massolo compie un intervento pazzesco sul colpo di testa di Morosini e tieni in piedi i rosaneri. Mani nei capelli per il centrocampista. Le palle inattive sempre una soluzione: Luperini sale in alto per colpire, sfera incrociata, vicinissima al palo. Bella partita. Borra in due tempi sulla conclusione dell'attaccante brasiliano Brunori.

Ad inizio ripresa si sblocca la partita con il solito stacco di testa su calcio d'angolo di Luperini. Passano pochi minuti e lo stesso Luperini si mette al servizio di Brunori, Pellizzer entra deciso, palla e gambe, per l'arbitro non ci sono dubbi intervento scomposto che vale il calcio di rigore. Lo stesso Brunori, spiazza Borra per il raddoppio Palermo. Magrassi per la reazione Entella, Massolo bravo anche con i piedi. Ancora su calcio d'angolo si scuote lo Stadio quando sul secondo palo Merkaj la spinge in porta. Il risultato nonostante qualche brivido finale, non cambierà più. Allo Stadio Comunale di Chiavari, Palermo batte Virtus Entella 2-1.

