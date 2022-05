Il Palermo ha un piede e mezzo in finale. Pareggio senza reti tra Catanzaro e Padova

FeralpiSalò – Palermo passerà alla storia come la prima volta della Var, ovviamente presente anche nell'altra semifinale ma il primo episodio è accaduto a Salò e il primo arbitro ad andare al monitor è stata Maria Sole Ferrieri Caputi. Tocco di mano di Lancini. Momento chiave della partita perchè Miracoli poteva accorciare le distanze ma Massolo ancora una volta si rivela un portiere straordinario. Riavvolgendo il nastro l'attaccante italo brasiliano Brunori spacca la porta al minuto 42 del primo tempo. Luperini verticalizza, un rimpallo favorisce Brunori che scarica di forza il suo 27° gol stagionale. L'errore di Corrado è evidente, Brunori non perdona e il destro violentissimo incrociato batte Liverani. Palermo scatenato con giocatori del calibro di Luperini, Valente e Floriano il suo pallonetto porta i rosanero sullo 0-2, gol che spedisce la squadra di Baldini in orbita finalissima. Come abbiamo visto Miracoli fallisce la grande chance di riaprire la partita con il rigore sbagliato o meglio parato da Massolo. A 5 dal termine, Soleri destro di rara bellezza e Palermo vola con i suoi tifosi. Allo stadio Lino Turina di Salò, Palermo batte Feralpi 3-0 e domenica il Barbera sarà il Maracanà.

Tutto in equilibrio a Catanzaro e la qualificazione si deciderà domenica a Padova. Spinta dai 12 mila, la squadra di Vivarini osa di più. Martinelli per Iemmello, l'attaccante fa partire un destro che termina fuori. Occasionissima per gli arancioni. Minuto 28 l'arbitro Tremolada di Monza fa capire che sta parlando con il Var quando Valentini scarica in porta, sarebbe il vantaggio per il Padova, chiaro il fuorigioco di Santini e gol annullato. Ripresa, altra chance per il Padova quando Kirwan pesca Santini sul secondo palo, conclusione volante e Branduani compie un altro super intervento. Destro incrociato di Vandeputte, sfera ad un soffio dal palo. Ci prova Biasci, porta ancora lontana. Finisce in parità. Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, Catanzaro – Padova 0 - 0.