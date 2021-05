PLAY OFF SERIE C Il Palermo ribalta il fattore campo avanti anche Pro Vercelli, Albinoleffe e Bari

La Pro Vercelli ferma la corsa della piccola Juve e va alla fase nazionale. I ragazzi di Modesto che andrebbero avanti anche col pari la risolvono con un diagonale di Costantino al minuto 83. Avanti anche l'Albinoleffe, 2-1 in rimonta su un Grosseto che l'aveva sbloccata con il colpo di testa di Polidori. I bergamaschi coronano l'inseguimento al 10' del secondo tempo. Cori manda in porta Manconi: l'1-1 adesso premia i padroni di casa. Che poi la vincono addirittura al 73' con Canestrelli che sbuca dalle retrovie e fissa il definitivo 2-1. Nel girone C doveva solo vincere il Palermo e i rosanero passano con un gol per tempo sul campo della Juve Stabia. Valente dimenticato colpevolmente a due passi da Ferroni colpisce al 19'. Nella ripresa il colpo di testa del neo entrato Saraniti chiude ogni discorso e rilancia le ambizioni del Palermo. Avanti tutta anche l'altra corazzata, il Bari. Al San Nicola Foggia spazzato via per 3-1. Al 25' Marras salta Gavazzi e prende l'angolo lontano per il vantaggio dei padroni di casa. Prima dell'intervallo sponda di Antenucci per D'Ursi che di prima batte il portiere Fumagalli. Ripresa, da Balde a Di Jenno bravo a superare Frattali per 2-1 Foggia. Ipotesi di remuntada che dura 3 minuti. D'Ursi con una magia firma la doppietta personale e porta il Bari a giocarsi la fase nazionale.

