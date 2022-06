Il Palermo torna in serie B

C'è il tutto esaurito allo stadio "Renzo Barbera" per la gara di ritorno tra Palermo e Padova, finale play-off del campionato di serie C. Ai rosanero, reduci dalla vittoria nella gara d'andata, è sufficiente anche un risultato di parità. Si comincia con ritmi altissimi e la prima vera opportunità è per i padroni di casa. Brunori punta Valentini e scarica sul primo palo, Donnarumma è attento e si salva in angolo. Al secondo tentativo il Palermo fa centro. Sul traversone proveniente dalla destra, Pelagatti salta con il braccio destro largo e tocca il pallone con la mano. Il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore.

Alla battuta si presenta Brunori, destro potente e angolato che fa esplodere i 34.000 del Barbera. Per il centravanti rosanero si tratta del 29esimo gol stagionale, il quarto nei playoff. La reazione del Padova è tutta in questo diagonale di Jelenic, bloccato da Massolo. Secondo tempo, il Palermo prova a chiuderla. Prima con la girata di Brunori, respinta da Ceravolo e poi con il sinistro di Floriano, che trova l'opposizione di Donnarumma. Le speranze del Padova affondano definitivamente al minuto 54.

Ingenuità colossale di Ronaldo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, rifila una testata a Perrotta. L'arbitro Perenzoni controlla al Var e poi estrae il rosso per il centrocampista biancoscudato. Donnarumma tiene in vita i suoi con un intervento prodigioso sul colpo di testa di Luperini. Ospiti che potrebbero riaprire la sfida al 69esimo, suggerimento di Terrani per il colpo di testa di Saber che sciupa incredibilmente da ottima posizione. Nel finale il solito Donnarumma limita i danni e al novantesimo arriva anche il secondo giallo per l'ex difensore del San Marino, Carlo Pelagatti. Il Padova resta in 9 e allora può cominciare la festa per mister Baldini, per i 34.000 tifosi del "Barbera" e per tutto il popolo rosanero. Dopo Bari, Modena e Sud Tirol anche il Palermo conquista meritatamente la serie B.