PLAY-OFF SERIE C Il Palermo "vede" i quarti, il Renate di Cevoli quasi I rosanero passano al "Nereo Rocco" contro la Triestina grazie alla doppietta di Floriano a fine primo tempo mentre l'incornata di Rapisarda vale il 2-1 finale. Non va oltre l'1-1, invece, il Renate del sammarinese Roberto Cevoli contro la Juventus U23.

Floriano lancia il Palermo verso i quarti. Con una doppietta nel finale di primo tempo, i rosanero sbancano il “Nereo Rocco” di Trieste. Prima dell'uno-due micidiale è Offredi a tenere a galla la Triestina con alcune parate decisive. Match che, però, si sblocca al minuto numero 41: cross basso dalla destra di Valente che taglia tutta l'area e consente a Floriano di gonfiare la rete. Gli alabardati subiscono il colpo e, con un'azione in fotocopia, il Palermo raddoppia: altra scorribanda di Valente, Brunori fa scorrere e Floriano batte per la seconda volta Offredi. Il settore ospiti – gremito – esplode ma nella ripresa la Triestina ha una reazione d'orgoglio e prima colpisce la traversa con la botta di Rapisarda, liberato dal tacco di Sarno, poi sbatte sul muro eretto da Massolo. In particolare, la risposta con i piedi sul tap-in di Galazzi è da categoria superiore. A due dal 90', però, lo stesso Rapisarda sbuca sul secondo palo e riaccende le speranze per i ragazzi di Bucchi, in vista del ritorno in Sicilia. Servirà una vittoria con due gol di scarto, Palermo chiamato a gestire il vantaggio.

Due risultati su 3 a disposizione, invece, per il Renate del tecnico sammarinese Roberto Cevoli che non capitalizza le tante occasioni create e non va oltre l'1-1 contro la Juventus Under 23. Nerazzurri avanti quando Celeghin raccoglie il corner di Esposito e di testa non lascia scampo a Israel. Pareggio immediato per i bianconeri con Compagnon che, dopo la rete di Vercelli, riporta in quota la Juve di Zauli. Nicolussi Caviglia imbuca e Possenti, nel tentativo di allontanare in scivolata, colpisce il numero 14. Nel secondo tempo sale in cattedra Israel: miracolo sull'incornata di Silva da calcio d'angolo bissato con il volo sul tentativo di Piscopo dal limite. Al ritorno solo un successo manderebbe la Juventus Under 23 ai quarti, in qualsiasi altro caso passa il Renate.

