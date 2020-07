Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato

Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato.

Per la prima volta nella sua storia dal 1956 il Pallone d'Oro non sarà assegnato. Questa la decisione di France Football che, dal suo sito ufficiale, ha spiegato e chiarito le motivazioni che hanno portato alla decisione di non eleggere il vincitore 2020. Tra le cause l'impossibilità di valutare il miglior giocatore in maniera equa e corretta. La pandemia di Covid-19 ha ridotto di troppo il periodo sul quale valutare i candidati.



