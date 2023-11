PALLONE D'ORO Il Pallone d'Oro cambia dal 2024. La UEFA sarà co-organizzatrice Confermati gli altri premi storici, si aggiungono quelli per l'allenatore dell'anno maschile e femminile.

Dalla prossima edizione del Pallone d'Oro ci saranno delle novità. La UEFA ha annunciato che sarà co-organizzatrice del prestigioso premio dal 2024. La confederazione europea del calcio ha raggiunto un accordo con il Gruppo Amaury, proprietario di France Football e L'Equipe. Saranno introdotti anche dei nuovi premi come quello per il miglior calciatore di ciascuna competizione per club della UEFA.

Tutti i premi assegnati durante la serata del Pallone d'Oro rimarranno in vigore, quindi: Trofeo Kopa (miglior giocatore sotto i 21 anni), Trofeo Yashin (miglior portiere), Trofeo Gerd Müller (capocannoniere della stagione precedente), Trofeo Club della stagione maschile, Trofeo Club della stagione femminile e Premio Sócrates (lavoro umanitario). A questi si aggiungeranno i premi per l'allenatore dell'anno maschile e femminile.

