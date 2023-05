SERIE C Il pareggio (1-1) salva l'Albinoleffe, Mantova retrocesso in D

Finisce pari al Martelli e al Mantova non basta. Come non sono bastati nomi, blasone, ambizioni. Come non è bastato Andrea Mandorlini. Assalto virgiliano fin dall'inizio. Nemmeno un minuto quando Doumbia si divora il vantaggio. L'Albinoleffe vincendo all'andata ha il doppio risultato. Difende basso e riparte. Zoma strappa, Tosi respinge Cocco e Manconi sbaglia un tap in che sembrava cosa fatta. E' il contropiede l'arma di Foscarini, al minuto 20 sembra fatta. Manconi fa tutto il campo, miracolosamente Tosi esce vincitore dal duello. Prima dell'intervallo si rivede il Mantova, Bocalon in slalom si fa largo, la conclusione sbatte su Borghini. Ripresa e l'Albinoleffe gela il Martelli. Zoma trova l'imbucata giusta e apparecchia per Doumbia. I bergamaschi vanno avanti anche al ritorno e vedono la permanenza in C ad un passo. Il resto è trincea e spazi da intasare. Il Mantova sbatte sul muro e col tempo che passa si fa frenetico. Il fallo di Zoma su Pierobon da ai virgiliani l'illusione di portercela ancora farae. Dal dischetto De Francesco regala un quarto d'ora di mischie. Rischio Albinoleffe, sul cross di Ceresoli Borghini entra a kamikaze e rischia l'autorete. E la palla della preghiera incornata da Rodriguez finisce tra i guanti dell'eterno Offredi. Finisce con l'Albinoleffe ancora tra i Pro e il Mantova all'inferno protetto da un cordone di polizia in campo a vigilare sugli eventi.

