Il pari a Livorno non basta, il Ravenna lascia la vetta

Senza certezze e senza padroni, il campionato cambia la vetta. Scende il Ravenna fermato sul pari a Livorno, il primo firmato da Roberto Venturato, già più pratico, già più solido. Il primo tempo gira quando sulla ripartenza ospite Seghetti salva alla disperata su Zabrè, a rimbalzo però c'è Tenkorang. La panchina toscana si gioca la card, la partita si pianta e dopo lunga revisione l'arbitro annulla per un fallo ab origine di Scaringi su Di Carmine. Dalla punizione il ping pong che si apre in area ravennate viene risolto da Gentile che la spinge di testa sul palo dove pasticcia colpevolmente Anacoura. Prima dell'intervallo il Ravenna ha già la palla del pari. La prepara, scavallando, Tenkorang, Seghetti con coraggio la tiene su Zabrè. Ripresa, si accentua la spinta della capolista, Spini si accentra e calcia scartavetrando il palo esterno. Entra il talismano Okaka, e l'ex azzurro si crea subito l'occasionissima, la girata con tanto di difensore aggrappato spacca la traversa. Subito dopo è arrembaggio vero, Panaioli aggancia Di Marco e l'arbitro indica subito il dischetto. Il rigorista è Spini e va alla grande il suo dovere. Nel finale però il Livorno, che ha a lungo sofferto, è ancora bello vivo. Clamoroso come Biondi in tuffo grazi il Ravenna, che poi prova a sua volta col solito Spini. Seghetti protegge palo e punto.







