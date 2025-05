SERIE C PLAY OUT Il pari di Messina (0-0) avvicina il Foggia alla salvezza

Il Foggia esce dal San Filippo con un pari che, conti a parte, la tiene attaccata alla C. Il Messina dovrà obbligatoriamente vincere in trasferta la gara di ritorno per ottenere la salvezza. Tascone alto col sinistro e poi il Messina si fa vedere con l'esterno bello e coordinato di Crimi che sfiora l'incrocio lontano. Crescono i padroni di casa che provano a spingere per sbloccarla: sullo spunto di Garofalo, Luciani non arriva per qualche centimetro. Subito dopo è bravo Perina a leggere il cross e anticipare a terra Garofalo in pericoloso agguato. Sempre Perina prima d'istinto quando sbuca la palla, poi rapido ed esplosivo nell'anticipare il solito Garofalo. Ripresa che si apre con una conclusione dalla distanza, niente. Si rivede il Foggia, clamorosa l'occasione per Sarr che cicca in posizione di sparo. Lo stesso Sarr subito dopo va a deviare da un metro esaltando il riflesso di Krapikas. Passata la paura il Messina le prova tutte per vincerla, testa di Dell'Aquila fuori misura. Ancora Dell'Aquila attacca bene la profondità e scarica, male invece Luciani nel controllo e incrocio. Gli spazi che si aprono portano anche il Foggia vicino a far saltare il banco, fa tutto bene Emmausso, fa bene anche Krapikas e se ne riparla sabato prossimo.

