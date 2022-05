Il Parma vince la poule promozione e sale in serie C. Al Tardini le gialloblu battono 4-0 la Sammartinese

Missione compiuta. Il Parma batte la Sammartinese e sale in serie C. Nella cornice del Tardini, le gialloblu vincono 4-0 chiudendo la poule promozione al primo posto della classifica che vale il salto di categoria. La compagine di Ilenia Nicoli sa che deve vincere per respingere l'assalto del Modena e parte in quarta sfiorando il vantaggio dopo soli tre minuti con Fragni che si presenta a tu per tu con Del Rio che ha la meglio, poi la palla termina in calcio d'angolo. Passa poco più di un minuto e la scena si ripete, ancora una volta ha la meglio il portiere ospite. Il Parma tiene in mano le redini del gioco ma non riesce a trovare la giocata vincente. Al 24' altro intervento decisivo di Alina Del Rio che mette in angolo in colpo di testa ravvicinato di Iacuzzi. La porta della Sammartinese sembra stregata ma al 26' le gialloblu trovano il meritato vantaggio. Tommasini serve Gaia Iacuzzi che si libera bene poi scarica il pallone alle spalle di Del Rio. E' il gol che permette alle padrone di casa di tirare un sospiro di sollievo e di giocare con meno ansia. Al 36' brivido per il Parma. Ravanetti perde il pallone, poi rimedia anticipando Farina che già assaporava il pareggio. Scampato il pericolo, il Parma raddoppia al 42'. Assist di Maini, velo di Parizzi e Iacuzzi in scivolata anticipa del Rio mettendo dentro il pallone del 2-0, risultato sul quale si chiude il primo tempo. In avvio di ripresa Parma vicino al terzo gol con capitan Fragni, ottima la risposta di Del Rio. 3-0 che è solo rimandato ed arriva mal 60' grazie ad un fantastico tiro dalla distanza di Marta Baccanti che si spegne nell'angolo più lontano. Tutto davvero molto bello. Non è finita. Al 79' l'undici di Nicoli cala anche il poker con Zaira Cuciniello il cui diagonale sbatte contro il palo poi termina oltre la linea di porta. Sugli spalti può partire la festa. Le gialloblu vanno vicinissime anche alla quinta marcatura prima con Baccanti che colpisce il montante, successivamente con un colpo di testa di Remondini che si ferma contro il palo poi Del Rio blocca la sfera. E' l'ultima emozione del match che il Parma vince 4-0. Poi il via ai festeggiamenti.

Paolo Crescentini