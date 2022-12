Il pazzo derby va alla Lucchese, Carrarese ko 3-2

Il pazzo derby del Porta Elisa se lo aggiudica la Lucchese che col 3-2 sulla Carrarese infila 7 punti in tre turni e torna nei playoff, a -1 dai rivali di giornata. Grassini salta Alagna e carica dal limite, Cucchietti respinge e Mastalli anticipa Della Latta, questo dopo 3' di una partita che non tarda ad accendersi.

E nemmeno a sbloccarsi, con Bruzzaniti che imbuca per la stoccata di Rizzo Pinna che manda avanti la Lucchese. Per nulla scomposta, la Carrarese, con calma, la ribalta: Capello prolunga il rinvio di Satalino verso Giannetti che taglia fuori Benassai e s'inventa il colpo alla Del Piero per il pari. Altrettanto pregevole il sorpasso di Cicconi, una meravigliosa punizione dalla distanza che s'infila diretta sotto il sette.

Ospiti pericolosi anche in avvio di ripresa con Marino, che incorna alto su azione d'angolo, poi però la Lucchese torna a farsi padrona: punizione di Rizzo Pinna e testa di Tiritiello, palla appena a lato. Quindi, sul cross di Bruzzaniti, un bis di erroracci: di Satalino, che si fa scappare un pallone già bloccato, e di Rizzo Pinna, che s'avventa sul pallone e, a porta aperta, manda sul palo. Il preludio al controribaltone, che arriva nell'arco di 3': il solito Bruzzaniti mette dentro, D'Alena fa velo e il resto è una perla di Ravasio, che con un movimento si gira e la piazza per il ritrovato pareggio. Di nuovo spezzato dalla punizione di Romero, l'apertura della barriera non aiuta Satalino e per la Lucchese sono tre punti.