SERIE C Il Perugia apre la crisi della Samb (0-1) Gli umbri si prendono 3 punti che luccicano sulla via della salvezza

I tifosi di Samb e Perugia riempiono il Riviera delle Palme e sperano in un futuro migliore di così. Nella fattispecie la festa è ospite, la squadra di un D'Alesio sempre più precario trascinata in zona playout. Montevago si gira, Orsini para. Ma la prima super occasione è dei marchigiani, bella azione tipo rugby che libero Marranzino al tiro: Gemello fa la parata del giorno, che poi a rivederla è anche quella dell'anno. Ancora in piedi, quelli di Tedesco si vedono con la giocatona di Montevago che si libera alla grande prima di concludere a lato. Il Perugia passa, sul cross Dalmazi ostacola il portiere Orsini, la palla resta li bella e pronta per Tozzuolo. Il gol da forza agli ospiti che continuano a menar le danze, sempre Montevago ispiratissimo e pericoloso, stavolta Orsini si arrangia. Ripresa, Manzari ruba e scappa via, si defila e Orsini ha buon gioco nella copertura del palo di competenza. Tornano a farsi minacciosi i padroni di casa, Parigini arriva da dietro, Gemello vince il duello. Il portiere si intesta una buona fetta della vittoria quando prima devia lateralmente la conclusione di Marranzino, poi rientra per mettere i piedi su Parigini, lì per castigarlo. Il Perugia chiude in alleggerimento con Verre e si prende 3 punti che luccicano sulla via della salvezza.

