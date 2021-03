SERIE C Il Perugia batte il Carpi con un gol per tempo (2-0)

Il Perugia ricomincia a pensare al primo posto, lo fa superando il Carpi come da pronostico e soprattutto godendo dell'imprevisto stop del Padova. Melchiorri fa volare Rossi, portiere che oggi Pocheschi si è giocato al posto del giovane Pozzi. Fino a metà del primo tempo gli ospiti tengono bene il campo, e vanno anche vicini a sbloccarla: De Cenco servito in ripartenza cerca il primo palo trovando un Fulignati incasinato, ma efficace. Palla pulitissima per passare. Punizione e testa di Lomolino che colpisce bene, ma non trova la porta spalancata davanti a lui. E così nel momento migliore del Carpi passa il Perugia. Moscati alla cieca nel mucchio, Rossi sorpreso e inadeguato si consegna al rapinoso tap in di Murano. E prima dell'intervallo il Grifo prova quasi a chiuderla, su Melchiorri risponde Rossi nel frattempo tornato nella partita.

Ripresa e l'impressione è che adesso il Perugia sia in controllo. Fino al 67^ quando Minesso su punizione mette 2 gol tra i suoi e il Carpi e la pratica in sostanza si chiude. I tentativi carpigiani di dare un senso al tempo che resta non vanno a segno. Quando ci prova De Sena, ad esempio, Fulignati respinge. E respinge anche Rossi su Minesso perché quelli di Caserta sono più bassi sì, ma ripartono spesso, volentieri e piuttosto bene. L'ultima cosa con già il rumore di doccia in sottofondo è un diagonale di Ferretti, mosso da una bella intuizione di Giovannini. E il Perugia ricomincia a crederci.

