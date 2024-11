SERIE C Il Perugia batte l'Arezzo 2-0 e torna a riveder la luce

Impanatanato in zone di classifica non consone né a nome, né a rosa, il Perugia batte un colpo. Lo fa superando un Arezzo insolitamente confuso e fragile in fase difensiva. Umbri col piglio guisto da subito, Torrasi su punizione timbra il palo. Minuto 11 e gli umbri passano. Torrasi si accentra e tira, il rimpallo viene buono a Di Maggio che la tiene bassa e prende l'angolo. Il gol scuote l'Arezzo che prova a organizzare una controffensiva, alto il controbalzo di Tavernelli. Ma è la difesa di Troise oggi a non funzionare, malissimo il disimpegno che mette Montevago davanti a Trombini, il portiere ci mette una pezza. Prima dell'intervallo eccellente idea di Pattarello a giro sul secondo palo, Tavernelli arriva un secondo dopo. Ripresa, altra sbandata nella terza linea toscana, Montevago se ne va, poi sceglie la potenza e spara in cielo. Grande occasione per il pari propiziata da un grave errore del portiere Gemello che sbaglia tutto in uscita, Ogunseye fa la sponda e Lazzarini non trova la porta.È il momento migliore degli ospiti e Gemello si riscatta a stretto giro quando chiude con un balzo la porta in faccia a Guccione. Ma la chiusura vero è figlia di un altro errore individuale, quello di Lazzarini, con Montevago che capisce tutto e tocca in anticipo su Trombini regalando un po' di ossigeno al Perugia al primo successo della gestione Zauli.

