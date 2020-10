SERIE C Il Perugia cala il tris e vola al secondo posto Battuta la Vis Pesaro per 2 a 1

Perugia per proseguire la serie positiva, Vis Pesaro per riscattare la sconfitta interna con la Triestina. Caserta si affida a Melchiorri e Murano, tandem d'attacco, Galderisi conferma Bastianello in porta al posto di Puggioni. Si comincia con una protesta del Perugia per un fallo di mano in area, il direttore di gara fa proseguire. Primo tempo con poche emozioni, Bastianello è bravo in uscita ad anticipare l'incursione di Elia.

Ad inizio ripresa il Perugia passa in vantaggio e lo fa al termine di una azione magistrale. Quattro passaggi, tutti di prima per liberare Murano che in diagonale non sbaglia, infilando il pallone nell'angolo lontano. Protestano i padroni di casa per questo intervento di Brignani su Bianchimano, l'arbitro ben appostato, non interviene. Il Perugia potrebbe chiuderla poco dopo ma Melchiorri sciupa cosi, davanti al portiere avversario.

Come spesso accade nel calcio, ribaltamento di fronte e pareggio della Vis Pesaro. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Stramaccioni salta più in alto di tutti e firma l' 1 a 1. La reazione degli uomini di Caserta è immediata. Suggerimento di Bianchimano per il sinistro radente di Dragomir che fa 2 a 1. Splendida la conclusione del centrocampista rumeno. La Vis non si arrende e al minuto 94, è provvidenziale l'intervento di Fulignati che salva porta e risultato. Terza vittoria consecutiva per il Perugia mentre la Vis Pesaro incassa la quarta sconfitta stagionale.



