SERIE C Il Perugia passa a Guidonia, il Bra acciuffa la Samb al 97° Gli umbri si impongono 2-1, 2-2 nello scontro salvezza

Segni importanti di guarigione per un Perugia che, chiuso l'anno col poker al Forlì, riparte col 2-1 sul campo del Guidonia, 5° della classe. Umbri avanti sul finire del primo tempo: Bacchin riceve un lancio lungo dalla difesa e la tocca per Montevago che va via a Cristini e la sblocca dal limite. Lo stesso Montevago, nella ripresa, sfonda a sinistra, s'accentra e scarica all'accorrente Manzari, libero di controllare e raddoppiare a filo di palo. Qui il Guidonia reagisce, coi piazzati: punizione di Santoro e inzuccata alta di Zuppel, mentre sui corner da sinistra Esempio prima manca la porta da due passi e poi, sempre a tu per tu con la porta, sfiora per l'accorcio. E allo scadere, su un errore della difesa, quasi ci scappa il pari, Sannipoli ricicla per l'imbucata di Santoro che Bernardotto e Tascone non riescono a tradurre in gol. Il Guidonia, reduce da un tris di X, prosegue nella sua frenata, mentre il Perugia, pur restando nei playout, si porta a -1 dalla salvezza diretta.

Staccato il Bra che al 97° acciuffa il 2-2 con la Sambenedettese, appaiata a Livorno e Gubbio con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa. Samb avanti al quarto d'ora con lo stacco perfetto di Eusepi, imbeccato dal cross di Pezzola. Di testa anche il pari dei piemontesi: Lionetti per l'imbucata di La Marca, Maressa la alza sul palo lungo dove Rottensteiner svetta e incrocia in rete. Ancora Bra, con Baldini a innescare Lionetti e Cultraro a fare muro, e poi la Samb torna avanti grazie a Candellori, la cui rimbalzante da lontano è perfetta in buca d'angolo. E al cambio campo sempre Candellori da lontano e quasi ci scappa la doppietta, Renzetti però è prodigioso nel mandarla contro l'incrocio. Il resto, nel recupero: sugli sviluppi di un angolo, Cultraro fa il miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Maressa, dopodiché, a 10” dal triplice, Zini fa fallo in area su Fiordaliso. L'arbitro dà rigore e lo conferma con l'FVS, la trasformazione dal dischetto di Baldini è impeccabile e il Bra si salva. Così sono 11 in fila senza vittoria per la Samb che all'ultima curva dilapida l'occasione per ritrovare i tre punti e allontanare i playout.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: