Il Perugia prepara la festa, il Ravenna tifa Cesena

Per gli ultimi 90 minuti la C rispolvera l'antico principio della contemporaneità. Tutte in campo alle 15 con verdetti indirizzati, ma ancora da conquistare. Anche se il Perugia ha prenotato la festa.

Sarà sufficiente vincere in casa di una Feralpi Salò che già pensa ai play off. Promozione diretta per i grifoni anche in caso di pareggio o sconfitta, purché pareggi o perda anche il Padova (all'Euganeo contro i resti della Samb) che condivide il primato a quota 76, ma che è penalizzato dallo scontro diretto. Blindato il quartetto che salterà il primo turno dei play off, tutto l'interesse è spostato in coda.









La situazione del Ravenna è disperata. Per evitare l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta, i giallorossi devono battere il Carpi. Operazione possibile, gli emiliani hanno virtualmente chiuso il loro torneo, ma non sufficiente. Il Ravenna dovrà tifare per i rivali del Cesena che se non battono l'Arezzo vanificheranno tutti gli sforzi spedendo la squadra di Colucci in serie D. Ripescata appena un anno fa, non ci sarebbero nemmeno speranze di risalita a tavolino. Il resto è lotta per le posizioni con le quali affrontare i play out. Imolese e Legnago 35 oltre a Fano 33 si giocano la griglia rispettivamente a Matelica, in casa contro la Fermana, e a Gubbio. Mancano solo 90 minuti e può ancora succedere di tutto.