SERIE C Il Perugia ripreso due volte da un buon Rimini Finisce 2-2 al Neri. Perugia sempre in vantaggio, il Rimini non molla e strappa il punto

Il Romeo Neri con il vestito a festa per ospitare una delle maggiori candidate per il ritorno in Serie B come il Perugia di Francesco Baldini. Il grifone fa le prove generali con la bomba dalla distanza di Cancellieri che si infila nell'angolo, ma l'arbitro aveva già fischiato per una trattenuta in area. Gol giustamente annullato. Dicevamo che sono prove generali, perchè il Perugia ha già preso in mano la partita, poco dopo Kouan resiste alla pressione di Gorelli e batte Colombo con il destro violento. Un fumogeno gettato dalla curva del Perugia arriva sul materasso utilizzato per il salto in alto e prende fuoco. Partita sospesa e intervento dei vigili del fuoco. E' un Rimini – Perugia pirotecnico in tutti i sensi. Lamesta uno dei migliori tra i biancorossi, velocissimo sulla destra, rientra lascia partire un sinistro deviato da Angella e Adamonis non può nulla. Parità ristabilita. Destro di Morra. Adamonis in angolo. Buon momento Rimini, Perugia troppo alto, va via Morra e si presenta solo davanti ad Adamonis, conclusione larga. Il centroavanti qui doveva e poteva fare meglio. E poteva fare decisamente meglio anche il portiere del Rimini Edoardo Colombo sulla conclusione da 35 metri di Bartolomei, il numero 1 biancorosso ha grandi responsabilità. Destro incrociato di Lisi, sfera che sibila accanto al palo. Perugia ad un passo dal tris. Il Rimini non molla e la riprende con Ubaldi bravo anche a non andare oltre la linea del fuorigioco, grandi proteste Perugia, ma il gol è buono. La squadra di Raimondi ad un soffio dal sorpasso quando Cernigoi vola sulla sinistra lascia partire il tiro che Adamonis controlla con difficoltà. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini – Perugia 2-2, e domenica prossima il derby con il Cesena.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: