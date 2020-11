SERIE C Il Perugia sbanca anche Modena. Quarta vittoria consecutiva per gli umbri Decide un goal di Murano. Il Modena sbaglia troppo

Un campionato ancora senza padrone mette di fronte un Modena che ha avuto un grande inizio di stagione ad un Perugia che dopo qualche incertezza ha preso confidenza con la nuova categoria. Modena parte meglio ma prima Scappini poi Spagnoli non trovano la porta. Alla prima vera sortita passa il Perugia: schema su calcio d'angolo, scambio corto Dragomir e Moscati, cross dentro e colpo di testa vincente di Murano che anticipa tutti sul primo palo e batte Gagno. Il Modena ha una ghiotta occasione per pareggiare quando il cross dalla sinistra di Varutti arriva a Muroni che tutto solo avrebbe anche il tempo di piazzarla ma la colpisce malissimo e sbaglia il classico rigore in movimento. Dragomir dalla distanza, Gagno in due tempi.



Ripresa Modena ad un passo dal pareggio. Dal corner, Castiglia ci prova di prima intenzione, una deviazione favorisce Zaro, il centrale difensivo a botta sicura, Fulignati compie un intervento prodigioso. I rossi di Caserta colpiscono in contropiede Melchiorri preciso per Murano che in questo caso si fa bloccare da Gagno. La partita resta aperta ma nonostante altri tentativi il Modena non rimonta e cade in casa. Per il Perugia si tratta della quarta vittoria consecutiva. A Modena, Perugia batte Modena 1-0

